And Suxxali Sénégal : les jeunes du mouvement sonnent la mobilisation pour 2024

Ce samedi 17 décembre 2022, la jeunesse du Mouvement And Suxxali Sénégal s'est retrouvée 5 mois après les élections législatives. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la remobilisation des troupes ordonnée par leur mentor le président Habib Niang, en vue de préparer les élections à venir.



C'est pourquoi le bureau de la jeunesse a tenu à opérer un changement avec l'introduction de nouveaux postes de responsabilité afin de rendre le bureau beaucoup plus opérationnel pour faire face aux enjeux des joutes électorales à venir. Ainsi, le coordonnateur des jeunes, Younouss Diatta, a lancé le débat en annonçant l'ordre du jour de la réunion. En faisant un bref rappel de la tournure des dernières élections.



"Il est temps que des changements se fassent à tous les niveaux par rapport à la façon dont la jeunesse perçoit la manière de faire la politique. Je vous encourage au respect de l'engagement politique et des valeurs incarnés par notre leader notamment la patience, la loyauté mais surtout ne jamais perdre la foi", a-t-il déclaré.



Poursuivant, Il a également tenu à faire comprendre à l'assemblée que les postes ne sont pas plus importants pour militer en faveur du mouvement. "L'engagement, la dévotion et la fidélité sont les fondements d'un bon militantisme. Et pour se faire, il n'est pas nécessaire d'occuper un poste" estime-t-il .



Suite à l'intervention du coordonnateur des jeunes, le chef de protocole, Mafal Sall est revenu sur le changement opéré au niveau des procédures d'adhésion dans le mouvement afin d’être plus efficace dans le travail d'adhésion mais aussi la mise à jour de la base de données. "De ce fait la formation des cellules se fait dorénavant sous haute surveillance selon un nouveau procédé qui consiste à remplir les fiches par les membres qui s'engagent personnellement à militer pour le mouvement et une limite a été fixée sur le nombre que doit composer chaque cellule (30 membres)".



"Après remplissage des fiches, des tournées seront organisées afin de rencontrer les membres de chaque cellule et d’échanger avec eux avant de récupérer les fiches d'adhésion", renseigne-t-il.



“Après ce point, il a également évoqué le caractère national du mouvement pour permettre à ceux qui veulent l’intégrer et qui viennent d’autres horizons d’avoir la chance d’y adhérer", a conclu M. Sall.



A la Suite des interventions, il a été procédé à l’élection du nouveau bureau de jeunesse qui compte maintenant 10 postes:



- Président : Souleymane Sidibé



-Vice-Président : Babacar Beye



-Secrétaire générale: Adji Niang



-Adjoint: Mouhamed Ndiaye



-Présidente commission féminine: Fatoumata Siby



- Organisation: Fama Sow



- Finances: Mame Diarra Fall



- Président commission électorale et propagande: Vieux Sy



-Président commission culturelle et sportive: Mbaye dosé- Alwaly Ndiaye



- Commission médias et réseaux sociaux: Lamine Diéye - Cheikh Gueye - Mame Médoune Ndiaye