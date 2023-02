Appel de Khalifa Sall : ce que la Gauche demande à Khalifa Sall

En vue de la présidentielle de 2024, Khalifa Sall, qui espère recouvrer ses droits civiques et prendre part à l’élection, a tendu la main au PS et plus largement aux forces de la Gauche qui travaillent à s’unir. C’était à l’étape de Tamba de sa tournée nationale.



Si ses anciens camarades socialistes contactés par Les Échos se gardent, pour le moment de se prononcer, Pr Pape Demba Sy pour sa part a réagi. Le journal, qui l’a contacté, rapporte qu’il a posé un préalable de forme que le leader de Taxawu Sénégal doit observer s’il veut que son appel ait des chances d’être entendu. «Il a le droit de faire appel à la gauche, c’est tout à fait normal. Mais il ne suffit pas simplement de faire un appel lors d’une activités politique; il faut aussi aller voir les concernés», a suggéré Pape Demba Sy.



Le coordonnateur de la Confédération pour la démocratie et le socialisme a rappelé : «Nous avons entamé un important travail avec tous les partis de la Gauche pour une unité de ces formations politiques. Après des pourparlers de près de cinq mois, nous avons convenu des assises qui se tiendront très prochainement pour définir la marche à suivre.»