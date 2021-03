APR : DES MEMBRES DE LA COJER DÉCRÈTENT LA «FIN DU RÉGIME» ET REJOIGNENT PASTEF

Dans un communiqué que le coordonnateur de la Convergence de la jeunesse républicaine (COJER) a publié sur la page Facebook de Thiadiaye Info, les jeunes ont quitté Me Oumar Youm et le parti au pouvoir. Selon le secrétaire général de la COJER communale, Ibrahima Niang, qui est un proche de l’ancien ministre Oumar Youm, par ailleurs coordonnateur départemental de l’APR Mbour, «l’histoire que traverse notre pays montre la fin du régime».Poursuivant son propos, rapporte L’AS, Ibrahima Niang dénonce «le chômage endémique dans le pays qui entraîne le désespoir de la jeunesse». D’après lui, «la mal gouvernance est érigée en règle». Pour «tous ces problèmes», les jeunes de la COJER communale de Thiadiaye décident de «rejoindre les Patriotes dans la résistance pour un Sénégal d’équité, de stabilité et de prospérité», fait savoir le désormais ex-coordonnateur communal de la COJER.