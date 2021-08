Apr Joal-Fadiouth-Ngazobil : Deux coordinations communales pour un même but

L'Apr de Joal-Fadiouth Ngazobil est en lambeaux. En effet, à quelques mois des élections locales, cette structure risque d'aller à ces joutes dans la division. La décision des partisans de Aissatou Sophie Gladyma, Ministre du Pétrole et des Énergies de changer de coordinateur n'est pas du goût des ouailles de Ibrahima Sall.



Après que des membres des différentes instances du parti (réseau des enseignants, mouvement des femmes, des cadres et des jeunes de la COJER) ont décidé de continuer sur le champ politique avec comme coordinateur Aissatou Sophie Gladyma, une autre partie dit être avec Ibrahima Sall.



"Ils ont tenté arbitrairement de destituer le coordinateur communal de l'Apr, en l'occurrence Ibrahima Sall. Il demeure le coordinateur incontesté et incontestable de l'Alliance pour la République de Joal Fadiouth", lit-on dans une note dont Seneweb a reçu copie.



"Face à cette tentative éhontée, nous condamnons avec la dernière énergie la démarche politico-cavalière de Sophie Gladyma qui exclut aujourd'hui toute collaboration politique avec le bureau de la coordination. Ainsi, la coordination fustige le manque de respect et de considération de cette dernière à l'égard des membres historiques et légitimes du bureau politique. Au lieu de se ranger et d'intégrer le bureau politique, Madame Gladyma tente de saper l'unité et la cohésion des républicains que nous sommes. Nous condamnons énergiquement cette attitude faite de déviance et de mépris à l'égard de tous les militants et sympathisants de l'APR", condamne la coordination communale de l'Apr Joal Fadiouth version Ibrahima Sall.



D'ailleurs, elle interpelle directement le leader de l'Apr, Macky Sall sur la "tentative ourdie orchestrée au sommet avec la complicité de Benoît sambou directeur des élections" de leur parti.