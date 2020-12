APR : l’Adep veut mobiliser tous les «frustrés » du parti

Mobiliser tous les « frustrés de l’Alliance pour la République » (APR) afin de leur donner la bonne information. Tel est la volonté du Président de l’Association pour le développement et l’émergence de Podor (Adep) qui faisait face à la presse ce vendredi dans le cadre du lancement de leur mouvement de soutien au Président Macky Sall.







Selon le Président dudit mouvement Abdoulaye Elimane Dia, l’Adep a été créée il y a un an par des jeunes cadres volontaristes, qui ont des valeurs et des convictions fortes pour un développement intégré et inclusif du département de Podor. Mais qui sont engagés auprès du président de la République pour relever le défi du développement du Sénégal.





« Nous serons dans l’action politique orientée vers le développement parce que nous souhaitons être très proches des populations mais également que nous soyons une force de propositions dans les projets structurants dans le département. Nous recueillons les aspirations des populations et nous les traduisons en propositions fortes pour un développement endogène et intégré », promet le Président de l’association.





S’agissant des élections locales, Dia informe que l’Adep va pouvoir parrainer beaucoup de candidatures pour aspirer à diriger les collectivités locales.





Selon lui, la politique ne doit pas simplement être de la politique politicienne. Le président de la République, dit-il, a fait beaucoup de choses à Podor, mais ils se rendent compte que la perception n’est pas bonne. Et ces jeunes cadres ont décidé de porter la parole, la bonne information au niveau des populations à la base.





Pour terminer, il indique que « les gens sont mal informés et les leaders politiques doivent aller vers les populations pour leur expliquer. L’Adep se propose d’aller rencontrer tous les militants qui sont frustrés pour les faire revenir et leur donner la bonne information. Nous ne ménagerons aucun effort pour convaincre les gens à se réunir autour du président Macky Sall pour que le président ait la force et la conviction de réussir tout ce qu’il a eu à prévoir. »