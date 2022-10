Apr/Mbirkilane : Les femmes réclament un troisième mandat à Macky et adoubent Abdoulaye Seydou Sow

Le débat sur le troisième mandat est loin d’être terminé. Les femmes de BBY/Mbirkilane, en assemblée générale dimanche dernier, ont réclamé du président Macky Sall et de tout le peuple sénégalais un «deuxième et dernier mandat (2024-2029) dans la poursuite de la construction d’un Sénégal émergent par tous et pour tous». Elles estiment que le chef de l’État a fourni les efforts fournis en termes d’investissements pour la promotion et l’accompagnement des femmes.





Ces dernières se sont par ailleurs félicitées de la décision de leur président de parti de procéder à la vente des cartes et de la redynamisation de toutes les structures de base de l’Apr, et ont exhorté tous les responsables à poursuivre le travail dans l’unité, pour permettre à tous les militants et militantes d’accéder aux cartes de membre dans la transparence et la solidarité.





Dans la même dynamique, elles ont réitéré leurs remerciements au président Macky Sall pour «tous les efforts du gouvernement dans la lutte contre l’inflation et la cherté de la vie». «Nous sommes des actrices de développement. Nous pensons et devons nous prononcer sur les questions de l’heure», notent-elles dans la résolution.





Pour en revenir à leur localité, ces femmes notent un vaste travail de rassemblement de toutes les forces favorables au président Macky Sall, mené par le ministre Abdoulaye Seydou Sow dans toute la région de Kaffrine, en particulier dans le département de Birkelane.