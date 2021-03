APR : Voici le discours d'Abdou Karim Sall

Monsieur le Coordonnateur du Département de Pikine, Maire de la ville Abdoulaye Thimbo.Honarables Députés et membres du HCCT et du CESEMesdame Messieurs les mairesMesdames Messieurs les Coordonnateurs des communesChers camarades de l'apr et de la coalition PrésidentielleChers journalistes membre de presseNous avons tous suivi avec intérêt les événements post plainte de adji sarr contre le leader de pastef, ousmane sonko.Nous avons également écouté, Son Excellence Monsieur Macky SALL Président de la République, s'adressant au peuple sénégalais.Nous avons à cette occasion eu droit à un discours eu droit à un discours responsable et d'apaisement.En revanche, malgré ce discours salué par tous les sénégalais et contre toutes attentes au lieu de raser les mûrs compte tenu de la gravité du crime qu'on l'accuse, ousmane sonko se permet de se pavaner dans les rues de Dakar, comme pour exibier son trophée des 11 morts suite à son appel à la résistance et à l'insurrection.Il multiplie les visites, tenez vous bien, mêmes dans les locaux des organes de presse dont lui même a commandité le saccage.Dans le même sillage on nous apprend qu'il a taillé bavette avec le guide religieux Ahmed Khalifa niasse que lui même s'est permis d'insulter publiquement de sa propre bouche après l'avoir traîné dans les caniveaux. Eh bien ! ça c'est du sonko avec sa capacité extraordinaire de changer de discours et de complément en un temps record.Dans son projet de destruction massive, comme pour dire au sénégalais qu'il ne regrette rien de se qui s'est passé dont il est le seul et unique responsable, il nous annonce que la deuxième vague va être plus meurtrière.Nous ne pouvons plus accepter, justement par ce que ce n'est pas acceptable,- Qu'à chaque fois qu'un avocat decide de défendre un autre Sénégal par ce que n'étant pas convaincu que Ousmane sonko n'est blanc comme neige, sa maison soit saccagé puis brûlée- Qu'à chaque fois qu'un groupe de presse ne prend pas fait et cause pour ousmane sonko dans une affaire qui l'oppose avec un autre citoyen sénégalais, que ses locaux soientt saccagés et les véhicules des journalistes brûlés- Qu'à chaque fois qu'une presse en ligne decide d'être à égale distance des parties dans l'affaire qui l'oppose à adji sarr, que ces journaliste fasse l'objet de menace de mort et soient pourchassés comme des mal propres.- Qu'à chaque fois que ousmane sonko n'a pas d'intérêt personnel dans un business demande à ses partisans de le mettre à genoux- Qu'à chaque fois qu'un honnête citoyen ne partage pas sa vision que ses biens soient détruits, que sa maison soit saccagée et brûlée et qu'il fasse l'objet d'injures en longueur de journée dans les réseaux sociaux- En fin nous ne pouvons plus accepter que des honnêtes citoyens sénégalais continuent de vivre dans la terreur que ousmane sonko veut nous imposer.Sonko nous dit dans une de ses déclarations que la peur à changé de camp. N'est ce pas là un aveu de taille que la peur au moins était dans son camp.Eh bien je vous confirme que la peur est toujours dans son camps pour la simple est bonne raison notre ami a toutes les raisons d'avoir peur.Quand on vous accuse d'un crime aussi grave que le viole et tout ce que vous avez comme ligne de défense est de faire croire à un complot c'est par ce que vous avez perdu la sérénité. La peur est don bien dans votre camp.Dans le roman de Victor Hugo: les Misérables, Jean Valjean vole l'argenterie de l'évêque Myriel en profitant de son sommeil calme et profond. Le sommeil calme et profond, celui des justes que ousmane a perdu bien évidemment le soir de son dernier massage qu'aucun sénégalais n'oubliera.Le Sénégal et les sénégalais attendent et attendrons toujours les compte du massage tant que la justice n'a pas donné son verdict.Monsieur le Président de la République, le département de Pikine vous renouvelle son engagement et sa fidélité pour aujourd'hui et pour toujoursJe vous remercie.