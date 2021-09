Après Pastef, Pur et Taxawu Dakar: Un autre grand pôle de l’opposition en gestation

La Convergence libérale et démocratique Bok Gis Gis ne fera pas partie de la grande coalition de l’opposition. C’est l’avis de leur secrétaire général, Pape Diop. Ce mercredi 1er septembre, l’ancien président de l’Assemblée nationale a fourni des explications relatives à sa non adhésion. «Le Président Pape Diop a reçu Khalifa Sall à sa demande, dans le cadre des concertations en cours au sein de l’opposition pour la mise sur pied d’une grande coalition en perspective des élections locales du 23 janvier 2022. A l’issue de cet échange et tenant compte des discussions engagées initialement avec la direction du Pds, le Président Pape Diop après avoir consulté plusieurs responsables du parti, a informé M. Khalifa Sall de la décision de Bok Gis Gis de ne pas rejoindre la coalition dont la création a été annoncée dernièrement et qui est censée regrouper le Pastef, le Pds, le Pur et Taxawu Dakar», lit-on dans un communiqué qu’il a lui même signé.







Selon Pape Diop, Bok Gis Gis, qui n’a été associée ni de près ni de loin aux discussions qui ont jeté les bases de cette coalition, considère que ce qui se fait sans elle, se fait contre elle. Par conséquent, dit-il, elle décline la proposition qui lui a été faite d’intégrer la dite coalition.





«L’objectif combattre le seul et unique adversaire, en l’occurrence le régime du Président Macky Sall»





" Considérant qu’il est illusoire d’avoir un cadre unique regroupant toute l’opposition,







Considérant que la mise sur pied d’une coalition est une chose et que la nécessité de parvenir à des investitures consensuelles en est une autre. Considérant la forte probabilité de listes parallèles en raison des frustrations qui découleraient inévitablement d’investitures dans le cadre d’une seule et unique coalition,

Considérant qu’il faut avoir en perspective les prochaines législatives et la présidentielle de 2024 et qu’il serait hypothétique et dangereux pour l’opposition d’avoir un cadre unique aux locales pour, ensuite, le voir se disloquer en direction des scrutins législatif et présidentiel,

la Convergence libérale et Démocratique Bok Gis Gis considère qu’il est plus sage et plus judicieux d’aller vers la création d’au moins deux grands pôles au sein de l’opposition ", souligne-t-il.





Ainsi, le parti informe-t-on, a donné mandat au Président Pape Diop d’engager de larges concertations avec toutes les composantes de l’opposition qui le désirent pour la mise en place d’un autre grand pôle.





«Lequel pôle obéira uniquement à un souci d’efficacité et ne remettra nullement en cause la solidarité au sein de l’opposition, encore moins le combat commun contre le seul et unique adversaire, en l’occurrence le régime du Président Macky Sall», a-t-on précisé dans le document.