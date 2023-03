Arrestation de Guy Marius Sagna et de Pape Ndiaye: Ngouda Mboup rappelle les règles de base

Le juriste Mouhamadou Ngouda Mboup vole au secours du député Guy Marius Sagna et du journaliste Pape Ndiaye respectivement arrêtés le 3 et 4 mars. Alors qu’ils sont placés en garde-à vue, le constitutionnaliste a publié sur Facebook, son avis, dans ces 2 différents dossiers.



«L'article 112 du Code pénal prévoit et punit l'arrestation d'un député en violation de son immunité. Le Journaliste n'est pas tenu de révéler ses sources ! Pauvre Droit des libertés fondamentales, que d'épreuves t'attendent ! », a-t-il fait remarquer.



Si le membre de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW), le parlementaire qui est aussi activiste a été arrêté lors d’une manifestation interdite devant l’Ambassade de la Tunisie à Dakar, le reporter Pape Ndiaye, lui est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur une institution et outrage à magistrats.