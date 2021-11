Arrestation de Sonko & Cie : Bougane Guèye Dani tire sur Macky et les forces de l’ordre

Le leader de la coalition Gueum Sa Bopp, Bougane Guèye Dani, a lui aussi réagi suite à l’arrestation, ce mercredi, des responsables de l’opposition Ousmane Sonko, Barthélémy Dias, et Malick Gakou.



« La coalition Gueum Sa Bopp exige la libération immédiate de Barthélémy Dias, Ousmane Sonko et Malick Gakou », a-t-il lâché.



Le journaliste et homme politique hausse le ton : « Ce kidnapping perpétré par nos forces spéciales est une entorse à notre démocratie ».



Pour Bougane Guèye Dani, « l'utilisation de la force doit être une exception, malheureusement Macky Sall utilise nos forces de défense et de sécurité pour bâillonner les opposants ».