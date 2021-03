Arrestation de Sonko: L' appel de Malick Gakou

Le leader du Grand Parti, Malick Gakou a réagi suite à l'interpellation d'Ousmane Sonko. Il condamne avec la dernière énergie cette arrestation et appelle à la mobilisation pour stopper cette "mascarade".





" Nous condamnons avec la dernière énergie l'arrestation du président de Pastef l'honorable député Ousmane Sonko. Ce précédent dune gravité extrême constitue, sans nul doute, la marque vivante de la régression systématique de notre démocratie et de la spoliation grandissante des libertés individuelles et collectives dans notre pays", soutient-il.





Avant de poursuivre: "Cela suffit et nous devons tous nous lever et nous élever pour défendre la patrie et freiner la mascarade. Le Grand Parti sera au-devant de ce combat pour la libération du peuple et la pérennisation de la défense de ses intérêts supérieurs".