Arrestations de membres de Pastef et de Frapp : Abdourahmane Diouf s’attaque à Macky Sall

Les interpellations de membres de l’opposition se poursuivent. Depuis, beaucoup fustigent ces actions qui, selon eux, sont d’ordre politique.





Président du parti Awalé, par ailleurs candidat à l'élection présidentielle de 2024, El Hadj Abdourahmane Diouf a sorti un communiqué, ce jeudi 9 février, pour se faire entendre.





«Notre pays vit des moments sombres. Notre démocratie est à l'agonie. Le régime du président Macky Sall étouffe les libertés et tient à noyer toute velléité d'opposition. Ce recul démocratique est indigne du Sénégal. Nous dénonçons fermement les arrestations arbitraires des membres de Pastef et de Frapp et demandons leur libération immédiate», a-t-il affirmé.