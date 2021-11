Arrestations en série : "Comment le pouvoir joue en faveur de Barthélémy Dias" (communicant)

Arrestation en série de Barth, une faveur de communication

L’arrestation, à deux reprises, en l’espace d’une semaine, du maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, par ailleurs candidat de Yewwi Askan Wi à la mairie de la ville de Dakar, pourrait lui permettre de gagner en capital sympathie. C’est la conviction de Jean Sibadioumeg Diatta, Communicant et Docteur en science du langage.

Contacté par Seneweb, Jean Sibadioumeg Diatta admet, d’emblée, que ces arrestations peuvent constituer des risques pour le candidat Barthélémy Dias, notamment sur sa sécurité, mais aussi pour son image.





"Certains pourront voir en lui un homme belliqueux et violent, toujours prêt à créer une insécurité dans un pays qui a besoin de quiétude", a-t-il indiqué.





Toutefois, selon le docteur en science du langage, ce membre de Taxawu Sénégal gagne aussi, à travers ces arrestations, en capital solidarité, si l’on sait que tous les grands leaders politiques de l'opposition lui témoignent leur solidarité en dénonçant son arrestation de ce mercredi.

"Il occupe au quotidien l'espace médiatique avec des diffusions en direct des scènes d'arrestation par les médias en ligne. L'homme politique, c'est d'abord la visibilité au niveau des supports médiatiques", a-t-il analysé.





Et d’ajouter : "On donne l'opportunité à ses lieutenants, ses compagnons d'être invités dans les médias pour dérouler leurs arguments d'injustice."





L’enseignant-chercheur en communication à l’université Assane Seck de Ziguinchor (Uasz) est convaincu qu’avec la conférence de presse de la coalition Yewwi Askan Wi, le même jour, l’arrestation de Dias-fils va être au cœur des débats.

"Je crois fermement que la stratégie de Dias est très concluante. Et, malheureusement, le pouvoir lui en donne l'opportunité. L'histoire politique nous a montré que les Sénégalais n'aiment pas l'injustice. Donc, si Barthélémy Dias est souvent arrêté pour des faits qualifiés d'injustice, forcément, il va récolter des fruits. C'est d'ailleurs cet élan de sympathie qui fait peur au régime", a expliqué M. Diatta, qui rappelle qu’à travers ces arrestations, il développe son "capital politique'', citant Dominique Wilton selon qui, les médias sont "les étalons de la légitimité" en communication politique.

Par ailleurs, l’universitaire pense qu’un autre niveau d'analyse est possible, en lien avec les arrestations du maire de Mermoz Sacré-Cœur. "Macky Sall semble vouloir promouvoir trois pôles : Bougane, Barthélémy et Sonko. La percée de ces deux premiers peut affaiblir le dernier", soutient Jean Sibadioumeg Diatta.