Arrêté avec Sonko et Barth : Regardez la chute spectaculaire de Malick Gackou

Alors qu’il était en train de monter dans le fourgon des forces de l’ordre en direction du commissariat central de Dakar, le leader du Grand parti (GP) Malick Gackou, emmitouflé dans un boubou bleu, est tombé sans crier gare.



Mais plus de peur que de mal, puisqu’il a été aperçu quelques minutes après dans le "panier à salade" de la police, en compagnie de Barthélemy Dias et d'Ousmane Sonko.



Sur cette image, on le voit allonger par terre, après sa chute.