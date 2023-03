Arrêté par la BR de Faidherbe : Un cadre de Pastef présenté au procureur

Seneweb en sait un peu plus sur l'affaire de l'ancien maire de Keur Massar, Moustapha Mbengue, impliqué dans un réseau de trafic de faux documents administratifs. D’après nos sources, les gendarmes de la Brigade de recherches de Faidherbe ont débusqué cette grosse mafia mercredi.





Suite à l'exploitation d'un renseignement, les hommes du major Babacar Ndiaye ont fait tomber Abdoulaye D. Sow et un cadre du parti Pastef à Keur Massar du nom de Cheikh Tidiane Cissé. La descente musclée de la BR de Dakar à Keur Massar s'est révélée fructueuse. Car la perquisition effectuée dans le domicile du premier nommé a permis aux gendarmes, selon des sources de Seneweb, de saisir un lot de documents administratifs, des cachets, des dateurs, des copies de pièces d'identité, des actes de cession et des titres de propriété, entre autres.





Le duo arrêté agissait avec la complicité d'ex-maires





Mais l'ancien maire de Keur Massar impliqué dans cette mafia reste introuvable. Toutefois, les pandores ont embarqué avant-hier le duo interpellé dans les locaux de BR de Faidherbe. D'après nos sources proches du parquet, en complicité avec l'ancien édile Moustapha Mbengue, Cheikh Tidiane Cissé et Abdoulaye D. Sow avaient réussi à soustraire des cachets de la mairie de Keur Massar pour confectionner de faux documents administratifs pour les monnayer. Interrogés sur procès-verbal, les deux faussaires ont reconnu les faits. Ils auraient agi depuis longtemps avec la complicité d'anciens maires de cette localité.





Le modus operandi de réseau de faussaires





Il ressort de l'enquête que le responsable de Pastef à Keur Massar-Nord, Cheikh Tidiane Cissé, encaissait l'argent des clients, puis cet ancien contrôleur domanial dans cette localité imprimait les faux documents. L'ancien maire Moustapha Mbengue signait, lui, les faux documents administratifs et Abdoulaye D. Sow apposait son cachet, d'après nos sources proches du parquet. Ce dernier était l’informaticien de la mairie de Keur Massar, membre du secrétariat municipal de l'ancienne équipe municipale. Il est actuellement le bras droit de l'ex-maire en cavale.





Les charges retenues contre le trio