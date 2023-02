Arrêtés interdisant rassemblements ou meetings de l'opposition : Mame Adama Guèye sermonne les préfets

Pour Me Mame Adama Guèye, les arrêtés préfectoraux interdisant les manifestations de l’opposition ne sont pas des faits nouveaux. Des pratiques qui, d'après l’ancien bâtonnier, ont toujours existé durant le régime du Parti socialiste, puis celui des "wadistes" et maintenant avec le régime de Macky Sall.





Sur ce, l’avocat sermonne les préfets qui font partie intégrante de l’Administration sénégalaise. "Moi, je pense que dans une démarche plus structurée, le rôle du préfet, c’est un rôle d’administration publique (on fait une demande, on dépose, quand elle n’est pas complète, vous venez la compléter…)."





Ainsi, souligne l’invité de Babacar Fall dans l’émission "Grand Jury", "dans une culture de collaboration, vous restaurez la confiance, parce que l’Administration doit instaurer la confiance, l’Administration doit être à égale distance des différents protagonistes. Mais on a l’impression que la plupart du temps, l’Administration est au service du pouvoir en place".