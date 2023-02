Assemblée générale AFP/Thiès : «Le candidat de l’AFP sera celui désigné par BBY»

«À la Présidentielle de 2024, l’Alliance des forces de progrès (AFP), le parti de l’espoir et de l’action, doit jouer un rôle de premier plan, en sa qualité de membre fondateur de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) dans laquelle elle demeure». La déclaration émane de la Coordination régionale de l’AFP de Thiès, qui s’est réunie en assemblée générale, ce week-end, dans la commune de Niakhène (département de Tivaouane). Elle rappelle, à cet effet, que «le candidat de l’AFP ne saurait être que celui désigné, le moment opportun, par la coalition BBY».





Au préalable, remarque le secrétaire général de la coordination régionale, le maire Mbaye Dione, en présence d’une importante délégation du Secrétariat politique exécutif du parti, «nous devons privilégier le débat interne au sein des instances du parti dans la discipline, la droiture, la vigilance et le respect vis-à-vis du peuple sénégalais en général et de nos militants en particulier».





Et de rappeler : «L’AFP a donc l’impérieux devoir de se préparer à la coresponsabilité. Aucune forme de préséance ne devrait lui être imposée. Tout devrait être, désormais, négocié et acté à l’avance pour sauvegarder les intérêts du parti et de ses valeureux militants et responsables souvent sacrifiés à l’autel de l’intérêt de la coalition.»





La coordination régionale de Thiès rappelle que l’objectif fondamental visé par l’AFP est «la conquête du pouvoir, avec la ferme volonté d’inscrire ce rêve dans la durabilité et d’être à l’avant-garde des combats qui s’engagent pour l’émancipation de la nation».





En bonne place de ces dynamiques, se trouve, dans le court terme, l’organisation du 3e Congrès ordinaire du parti pour le renouvellement de ses structures.





En effet, «il est plus qu’urgent de lancer définitivement le processus de vente des cartes de membre et d’arrêter un chronogramme pour la tenue du congrès et le renouvellement de toutes les structures du parti», indiquent les progressistes de la région de Thiès, selon qui «cette étape inévitable restera un temps politique fort pour sa relance et son attractivité».





Les militants progressistes venus des trois départements de Thiès, Mbour et Tivaouane, à travers une réflexion collective et des échanges partagés sur la vie de leur parti, sans perdre de vue la situation politique nationale, ont démontré qu’«en dépit des vicissitudes et de la trame mouvementée du cadre de la démocratie, l’AFP reste debout, le choix de l’espoir s’étant avéré bon, dès lors qu’il consacre une vision et une démarche pragmatique d’une efficacité redoutable».





IIs s’engagent à demeurer «attentifs» aux conclusions et recommandations des instances de leur parti, pour «la défense et la pérennisation des valeurs et des idéaux portés par le mémorable Appel du 16 juin 1999» et ont rendu un vibrant hommage au secrétaire général du parti Moustapha Niasse, rappelant que «cet homme d’État, preux chevalier de l’éthique en politique et qui vient de boucler avec brio deux mandats successifs à la présidence de l’Assemblée nationale, qu’il a dirigée de main de maître, demeure l’autorité morale et le ciment du parti».