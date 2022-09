Assemblée nationale : Ahmed Aïdara fait une grosse révélation qui va secouer Benno

Ahmed Aïdara semble déterminé à faire accepter aux membres de Yewwi Askan Wi sa candidature pour le poste de président de l’Assemblée nationale. Lors de la réunion de la conférence des leaders de cette coalition de l’opposition, tenue hier, mercredi, au siège du Parti républicain pour le progrès (PRP) de Déthié Fall, le maire de Guédiawaye a invité ses compagnons à le désigner pour briguer le perchoir.



Et pour convaincre ses pairs de Yewwi, il aurait sorti un argument de taille. D’après Source A, Ahmed Aïdara a déclaré, en effet, qu’il a déjà obtenu le soutien de quatre députés de Benno Bokk Yakaar. Assurant que ces derniers, qu'il a déjà travaillés au corps, sont prêts à voter pour lui. Et pour être plus précis, l’édile de Guédiawaye a souligné que ses soutiens-là sont du Parti socialistes (PS).



Cette déclaration fera-t-elle mouche ? Suffira-t-elle à convaincre Yewwi de supporter la candidature de Ahmed Aïdara au détriment de ceux de Barthélémy Dias (potentiel) et de Lamine Thiam (portée par Wallu) ?



Les réponses à ces questions pourraient survenir ce jeudi au terme de la deuxième réunion de Wallu-Yewwi qui sera consacrée au choix du candidat de l’inter-coalition pour l’élection du président de l’Assemblée nationale.



En tout cas, cette déclaration de Ahmed Aïdara risque de secouer la coalition Benno Bokk Yakaar ou au mieux alimenter davantage les soupçons de trahisons.