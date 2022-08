Assemblée nationale : groupes parlementaires, l’option de Yewwi Askan Wi

Les députés de la 14e législature de l’Assemblée nationale seront installés le 12 septembre. On connaîtra ce jour-là le président du Parlement, les membres du bureau ainsi que le nombre et la composition des groupes parlementaires. En vue de ce rendez-vous, les forces en présence à l’Hémicycle sont à la manœuvre.



Source A informe que Yewwi Askan Wi a bien avancé dans les discussions au sujet de la constitution des groupes parlementaires. Le journal indique qu’une option est déjà sur la table de la conférence des leaders de cette coalition dont la locomotive est formée de Pastef, Taxawu Sénégal et PUR.



Il s’agit, renseigne le quotidien d’information, de créer deux, voire trois groupes et de porter à leur tête les représentants de ces trois partis. Source A rapporte que si les discussions se poursuivent pour un choix définitif, l’idée fait son chemin.



Pour pouvoir constituer un groupe parlementaire, il faut au moins 17 députés. Ce qui donne une bonne marge à Yewwi, qui occupe 56 sièges.