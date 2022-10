Assemblée nationale : le «conseil d’ami» de Madiambal Diagne à Mimi Touré

Dans sa chronique hebdomadaire qui paraît chaque lundi dans Le Quotidien, Madiambal Diagne revendique une amitié avec Mimi Touré. À ce titre, révèle le journaliste, il a joué un rôle actif dans les retrouvailles entre cette dernière et le Président Macky Sall après leur brouille consécutive à l’éviction, en novembre 2020, de l’ancienne Garde des Sceaux de la présidence du Conseil économique, social et environnemental (CESE).



Mais aujourd’hui que son «amie» a choisi de prendre ses distances avec le camp présidentiel en multipliant les attaques et les accusations contre le chef de l’État, le patron du groupe Avenir communication fustige sa démarche. Madiambal Diagne demande à Mimi Touré, histoire de rester cohérente et conséquente, de rendre à Benno Bokk Yakaar le mandat de député qu’elle a obtenu sous la bannière de la coalition présidentielle. «Si j’avais un conseil d’ami à lui donner, ce serait bien celui-là», a indiqué l’auteur de «Les Lundis de Madiambal».



«Placé dans les mêmes circonstances en 2008, rembobine le chroniqueur, Macky Sall avait rendu au Président Wade tous les mandats électifs obtenus sous la bannière du Parti démocratique sénégalais et avait réussi à entraîner dans son départ, d’autres députés de la majorité. Au registre des principes éthiques, Mimi ne devrait pas faire moins que celui qu’elle pourfend !»