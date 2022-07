[Focus] Assemblée nationale: Les députés sortants sont-ils vraiment la « pire » des Législatures ?

Les députés sortants, la pire législature au Sénégal

Les Sénégalais sont appelés aux urnes le 31 juillet prochain pour élire leurs représentants à l’Assemblée nationale. En attendant, Seneweb braque ses projecteurs sur le Parlement sortant accusé à tort ou à raison par certains Sénégalais d’être « la pire » des Législatures.





Élus le 30 juillet 2017 et installés officiellement le 14 septembre de la même année dans leur fonction de représentants du peuple, les députés de la 13ème Législature sont loin de faire l’unanimité. En effet, beaucoup de Sénégalais s’interrogent encore sur la conformité de leur mission sur le terrain des propositions de lois et de contrôle de l’action gouvernementale où ils étaient très attendus. En plus clair, ces députés de la 13ème Législature ne semblent pas faire mieux que leurs prédécesseurs de la 12ème Législature.





175 projets de loi et…5 propositions de loi





Depuis leur installation, les députés de la dernière Législature ont adopté 175 projets de loi, dont 27 en 2017, 30 en 2018, 21 en 2019, 46 en 2020, 32 en 2021 et 19 en 2022.





Mais, peu de textes de loi ont émané de leurs initiatives. En termes plus clairs, ces parlementaires n’ont fait et adopté que 5 propositions de lois durant leur magistère. Et c’est en 2019 (1), 2020 (1), 2021 (1) et 2022 (2). Ce qui pousse l’ancien député Thierno Bocoum à parler de « bilan médiocre » avec notamment « la main de l’Exécutif dans le Législatif » que celle « des députés dans le Législatif qui est leur domaine d’intervention ». Pire, pour lui, « les députés de la majorité n’ont pas pleinement joué leur rôle en ce qui concerne leur mission de contrôle de l’action gouvernementale et de l’évaluation des politiques publiques (…) Ils ont été plus des députés du Président que des députés du peuple ». Il reconnaît qu’il y a quand même eu des exceptions aussi bien dans le camp de la majorité que dans celui de l’opposition. Mais, regrette l’ancien parlementaire, « l’exception n’a malheureusement fait que confirmer la règle ».





De son côté, le maire de la capitale, Barthélémy Dias, par ailleurs tête de liste de Yewwi Askan wi à Dakar, soutient que l’Assemblée nationale est « une chambre d’enregistrement pour les désirs de Macky Sall ».





Quoi qu’il en soit, ces députés sortants n’ont presque jamais raté l’occasion pour transformer la deuxième institution de la République en ring de boxe en venant aux mains sous le regard des caméras ou en proférant des injures et invectives. On peut en rappeler la bagarre spectaculaire entre Ousmane Sonko et Amadou Mbéry Sylla, les menaces d’Aliou Dembourou Sow de sortir ses machettes contre Toussaint Manga, les vulgaires insultes proférées par celui-ci, entre autres faits et actes qui témoignent du comportement jugé inquiétant des parlementaires





Gros scandales !





D’ailleurs, on retient plutôt une législature dont le travail a été pollué par divers scandales impliquant des députés notamment du groupe de la majorité parlementaire. Il s’agit, en effet, de l’affaire de trafic présumé de faux billets de banque dans laquelle Seydina Fall alias Bougazelli s’est empêtré, alors député membre du parti au pouvoir, l’Alliance pour la République (Apr). Arrêté en flagrant délit par des Gendarmes de la Section de recherches (SR), le 14 novembre 2019, à proximité de la station d’essence de Ngor, il est placé sous mandat de dépôt à la suite de son face-à-face avec le Procureur avant de bénéficier, le 10 juin 2020, d’une liberté provisoire pour des raisons de santé.





Près d’un an après cette libération du responsable de l’Apr à Guédiawaye, c’est au tour de deux autres députés du groupe de la majorité de faire l’objet d’une citation dans une affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques. Il s’agit d’El Hadji Mamadou Sall et Boubacar Biaye.





A ces dossiers scandaleux, il y a la mission d’information parlementaire sur la mise en œuvre du Programme décennal de lutte contre les inondations qui a tiré un bilan satisfaisant de ce programme malgré les interrogations sur l’utilisation des 766 milliards FCfa dégagés par l’Etat en raison de la persistance du problème des inondations à Dakar et à l’intérieur du pays. Il en est également de l’enquête parlementaire sur l’affaire des 94 milliards F Cfa qui a blanchi l’ancien Directeur général des domaines, Mamour Diallo alors que l’Ofnac qui a été saisi d’une plainte déposée par le député Ousmane Sonko, après investigation, a demandé au procureur de la République dans un rapport, d’ouvrir une information judiciaire.





A noter également l’affaire des « viols répétés et de menaces de mort » dont Ousmane Sonko est accusé par la jeune masseuse, Adji Sarr.