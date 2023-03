Assemblée nationale : les salaires des députés gonflent de 700 000 F CFA

es députés ont commencé à recevoir 700 000 F CFA supplémentaires dans leurs émoluments mensuels. Selon Les Echos, la prime leur est virée depuis janvier dernier. Ce qui fait 2 mois aujourd’hui.



Le journal souligne que cette manne financière constitue les indemnités suite à la décision de l’État de supprimer les véhicules de fonction des députés et de leur remettre à la place une indemnité de transport.



Les députés (simples) qui recevaient 1 350 000 F CFA, avant cette indemnité, passent désormais à un peu plus de 2 millions F CFA, de salaire. Les présidents de commission, qui avaient 1 650 000 F CFA, se retrouvent avec 2 350 000 F CFA. Les membres du bureau (vice-présidents, présidents de groupe parlementaire et secrétaires élus) ont 2 700 000 F CFA.