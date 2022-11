Assemblée nationale : le coup d’éclat des députés de l’opposition contre Abdou Karim Fofana

Une scène cocasse s’est produite hier, mardi, à l’Assemblée nationale à l’occasion du vote du budget du ministère du Commerce et des PME. Les députés de l’opposition ont boudé une partie de la séance.



D’après Les Échos, ils se sont levés comme un seul homme pour quitter la plénière au moment pile où le chef du département, Abdou Karim Fofana, prenait la parole. Ce dernier n’a donc pas pu répondre en leur présence aux nombreuses interpellations qu’ils lui ont adressées.



Le journal rapporte que Birame Soulèye Diop, le président du groupe Yewwi, et ses camarades ne sont revenus dans la salle de la plénière que lorsque le ministre des Finances et du Budget, à la suite de Fofana, s’adressait aux parlementaires.