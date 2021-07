Assemblée nationale : Ndiagne Diop vilipende Oumar Guèye

La guerre entre le ministre des Collectivités Territoriales et porte-parole du gouvernement et le député-maire de Bambilor, a atterri, hier, à l’Assemblée nationale. Faisant part de ses doléances au ministre des Finances et du Budget, Ndiagne Diop a accusé Oumar Guèye de profiter de sa position de ministre pour développer sa commune Sangalkam, avec des investissements de l’État, au détriment des autres communes.



D’ailleurs, argumente le député-maire de Bambilor, avec 65 000 habitants qui vivent dans sa commune, il n’y a pas un seul lycée. Lancés depuis 4 ans, les travaux du CEM de Gorom 1 ne sont toujours pas achevés. Ce qui lui fera dire que pour bénéficier des investissements de l’État, il faut être ministre et maire. Une véritable campagne, croit savoir le journal L’AS, contre son ex-mentor à qui il attribue des pouvoir exorbitants.