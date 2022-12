Assemblée nationale : Serigne Mor Mbaye décrit des “dinosaures écervelés”

dinosaures écervelés”

Serigne Mor Mbaye n’est pas tendre avec les Députés de l’Assemblée nationale. « Si tu prends des dinosaures écervelés et que tu les additionnes et les mets dans l’instance parlementaire, ça produit ce genre de choses, indique-t-il ! On va droit au mur. Moi je me pose toujours la question, jusqu'où, jusqu’à quand ? »