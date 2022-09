Assemblée nationale : Souleymane Ndiaye félicite Dr Amadou Mame Diop et déplore "l'attitude irresponsable de l'opposition "

Suite à l'installation de la 14eme législature, aujourd'hui, Souleymane Ndiaye leader de la S2D se réjouit du choix de Dr. Amadou Mame Diop comme Président de l'Assemblée nationale et félicite le Président de la République pour ce choix judicieux.





Il a également saisi l'occasion pour "féliciter les députés récemment installés qui doivent servir l'intérêt supérieur de la nation. Ainsi, il invite ses camarades députés de BBY à défendre comme d'habitude l'action du gouvernement et demande aux députés de l'opposition qu'ils se rappellent qu'ils sont avant tout des députés du peuple qui doivent avoir un esprit de discernement pour savoir reconnaître les bonnes initiatives de l'Etat, en évitant de tomber dans le piège de l'esprit de critique".





Le leader de la S2D, dans un document reçu, se dit " pas tout surpris par le comportement de certains députés issus de l'opposition dont les écarts de conduite font honte à toute la nation sénégalaise. Les Sénégalais ont pu constater par eux-mêmes l'attitude de ces députés qui n'ont aucun argument ni projet crédible pour la société, à part l'argument de la force, la violence verbale et physique". Il trouve "regrettable l'attitude de personnalités comme Barthélémy Dias qui, lui, est issu d'une bonne formation politique qu'est le traditionnel Parti socialiste. C'est également triste de voir un pseudo activiste comme Guy Marius Sagna vouloir transformer l'Assemblée Nationale en zone de non droit. Mais cela n'est également pas surprenant vu son profil".





Toutes leurs divisions pour les postes à l'Assemblee nationale, pense-t-il, "montrent clairement que ces gens ne sont mus que par des intérêts crypto-personnels".