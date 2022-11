Assemblée nationale : Victorine Anquediche Ndeye passe sans incident

Révélation des élections législatives du 31 juillet dernier, l’ancienne Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique chargée du Logement, Victorine Anquediche Ndeye a été promue ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, remplaçant Zahra Iyane Thiam.



Selon Les Echos, aucun incident n’a été noté hier, en commission, lors de l’examen de son Budget pour l’exercice 2023. Pour cette année, le Budget a connu une augmentation de plus d’un milliard, passant à 13 milliards 929 millions 657 mille 561 F CFA, estime le journal. Lequel ajoute que les députés de l’Assemblée nationale ont adopté à l’unanimité le montant que la maire de Niaguis, (situé en Casamance), a défendu pendant quatre tours d’horloge.