Assises de la justice du 28 mai : Voici la liste des 263 participants





Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye préside, ce mardi 28 mai 2024, au centre International de conférence Abdou Diouf (Cicad) la cérémonie d'ouverture du Dialogue national. Le thème retenu pour cette quatrième édition est : «La réforme et la modernisation de la justice».





Ces assises du pouvoir judiciaire devront permettre, selon le ministre de tutelle Ousmane Diagne, « d'identifier les dysfonctionnements supposés ou réels de ce secteur et les moyens d’y remédier au mieux des intérêts de la République». Ainsi, après le lancement de la plateforme participative «Jubbanti» dans le but de recueillir les expériences et suggestions des sénégalais, les autorités ont décidé d'ouvrir ces assises à toutes les franges de la société.





Au total, 263 participants sont attendus. Des Représentants des institutions de la République, des partis, des syndicats toutes corporations confondus, des juristes, des représentants de la société civile, des anciens détenus...se pencheront tous sur les réformes à entreprendre pour une amélioration du service public de la justice.





« L'objectif du président de la République, qui en est le principal initiateur, c’est que la justice puisse faire l’objet d’un débat le plus ouvert, le débat des populations, des professionnels de la justice, de tous les segments de la société», a confié le ministre Ousmane Diagne dans un entretien accordé à l'Agence de presse sénégalaise (Aps).