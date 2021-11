Attaques contre Serigne Mboup : La coalition « And Nawlé / And Liggey » met en garde ses détracteurs

Après des attaques contre Serigne Mboup, candidat à la mairie de Kaolack, ses partisans regroupés autour du mouvement « And Nawlé / And Liggey » ont tenu un point de presse ce mercredi pour fustiger la démarche de certains politiciens tapis dans l'ombre qui utilisent certains médias « pour perpétrer leurs forfaits ».





« Ces manœuvres sommes toutes compréhensibles, venant de personnes trempées dans toutes sortes de combines, notamment foncières au détriment des populations de Kaolack, utilisent les services d’un site d’informations clairement identifié pour s’attaquer à coups de mensonges et de diffamation à notre leader », s’est insurgé Mbaye Ngom, le mandataire national de la coalition « And Nawlé And Liggey ». Il poursuit : « Sentant le vent de déboires électoraux souffler de plus près, ils versent dans l'invective et la provocation ».





Des allégations qui selon eux, « utilisent le relais d’un organe de presse qui diffuse de fausses informations sur Serigne Mboup sans vérification des sources au préalable. De plus, cet organe refuse ou trouve des alibis pour ne pas servir des éclaircissements apportés par la cellule de communication de M. Mboup » selon Mbaye Ngom toujours. A ce propos, ils annoncent leur intention de saisir le CORED sur les agissements de ce site pour arrêter les pratiques précitées. « Sous prétexte d’avoir signé un contrat avec une haute personnalité de BBY, ledit site mène une campagne intense de propagande électorale savamment orchestrée », a renchéri Mbaye Ngom.