Attaques de BBY / La consigne de Idy : “Ignorez tout le monde sauf Macky, Abdoulaye Daouda Diallo, Farba Ngom ou...”

Les attaques se sont multipliées au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, après la sortie du président du parti Rewmi , Idrissa Seck. Certains sont allés jusqu’à réclamer la démission des ministres membres dudit parti mais aussi la destitution de leur mentor à la tête du Conseil Économique Social et environnemental. Dans un communiqué parvenu à Seneweb, Idrissa Seck demande à ses partisans de ne répondre qu'à Macky Sall et quelques autres personnalités de BBY.



« J’invite tous les responsables du parti REWMI à ne pas réagir aux attaques des responsables de la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY), quelques violentes et inappropriées qu’elles puissent être. Je les invite, en revanche, à ne réagir que si les propos émanent de Macky Sall Président de notre coalition ou à l’extrême limite, son Directeur de cabinet Abdoulaye Daouda Diallo, de Abdoulaye Saydou Sow ou encore de Farba Ngom » a-t-il écrit.



Idrissa Seck appelle « à considérer toutes les autres attaques, puissent-elles émaner du Premier ministre Amadou Ba ou du Président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakar Oumar Youm, comme des insignifiances ».



« Je leur demande, par conséquent, de poursuivre l’application stricte de la feuille de route que je vous ai déclarée avoir été fixée par le Président de notre coalition: « Fortifier et consolider l’unité et la solidarité au sein de notre coalition. Sachez, enfin, que tout ce que je dirai et ferai, ne sera guidé que par une seule et unique boussole : l’intérêt national vital du Sénégal, « the vital national interest of Sénégal », conclut-il.