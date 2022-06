Audience des responsables BBY du Djoloff : Macky Sall sermonne le maire de Gassane pour avoir...

Maire de Gassane, sermonné par Macky Sall

Un fait anodin a failli nous échapper. En effet, lors de l’audience accordée par le président de la république aux responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Linguère, le maire de Gassane en l’occurrence Oumar Logou Ka a refusé de serrer la main à son principal challenger Ousseynou Ka qui a failli le détrôner lors des dernières élections locales (une différence de 26 voix). Selon notre source, le président Macky Sall l’a sermonné pour avoir refusé de serrer la main à son challenger Ousseynou Ka. Un acte qui a été fustigé par les autres responsables de la mouvance présidentielle présents à l’audience.





Ousseynou Ka avait porté la parole de ses camarades partisans de la coalition And Liguey Sunu Gokh et têtes de listes lors des dernières locales pour soulever les difficultés de la coalition présidentielle dans le département de Linguère. "Selon monsieur Ka, la coalition avait un problème de leadership, de coordination, et de communication.