Audio fuité de Mamour Diallo et Adji Sarr: Me El Hadj Diouf parle de fake news

L'avocat de la masseuse Adji Sarr dans la sulfureuse affaire dite "Sweet beauté" l'opposant à Ousmane Sonko, s'est prononcé sur l'audio fuité révélant une discussion secrète attribuée à Mamour Diallo et sa cliente.



"Je ne sais pas si c'est authentique, mais c'est une fake news. Avec ces nouvelles technologies, tout est possible. Il y a des gens qui ont un laboratoire pour fabriquer des mensonges. C'est de la diversion, c'est un hors-sujet et je n'ai pas ce temps", a lancé, mardi soir, Me Elhadj Diouf sur le plateau de "Quartier Général" de la Tfm.

"Et puis, dans cet enregistrement en question, même si c'est authentique, il n'y a rien qui prouve qu'il y a eu complot contre Ousmane Sonko", a-t-il ajouté, l'air confiant.

Me Diouf estime qu'il n'est pas l'avocat d'Adji Sarr pour se focaliser sur des audios, mais plutôt pour la défendre dans une affaire de viol. "L'essentiel est qu'Ousmane Sonko devra bientôt répondre devant le juge d'instruction", rappelle la robe noire, qui indique qu'au jour du procès, les Sénégalais seront édifiés".