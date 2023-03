Autonomisation et microfinance: Les femmes de ACCES Touba adoubent le Dr Papa Amadou Ndiaye

Le Ministre de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur informel, le Dr Papa Amadou Ndiaye a présidé samedi à Touba Dianatou Nahim, le Forum Economique intitulé «Autonomisation de la Femme. Défis et Perspectives», organisé par le réseau ACCES dénommée Association Communautaire de Crédit d'Entraide et de Solidarité (ACCES) Touba. Le Ministre Papa Amadou Ndiaye était accompagné par son homologue de l’Economie solidaire Mme Victorine Anquédiche Ndèye venue constater les belles performances du réseau porté sur les fonts baptismaux en 2016 par le Dr Amadou Ndiaye.





En effet, la présidente de l’Association faitière Mame Bousso, a sonné la grande mobilisation pour rendre un vibrant hommage à son mentor, son «bienfaiteur» le Dr Papa Amadou Ndiaye qui l’a couvée et encadrée





«Le Ministre de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur informel, le Dr Papa Amadou Ndiaye est un homme social et du social» a laissé entendre la Présidente de ACCES Touba Mame Bousso Seck .





«Papa Amadou Ndiaye, nous a montré la voie, encadré et doté de moyens financiers et matériels pour être le premier groupement du Sénégal», a confirmé le Secrétaire Administratif El Hadji Dieye





«C’est le Dr Amadou Ndiaye qui m’a désigné et amené ici à Touba depuis 2016 pour encadrer, former et accompagner les femmes du réseau. A l’époque, il n’était pas encore ministre. C’est pour vous dire que Dr Amadou Ndiaye croit au développement. Le réseau ACCES est un modèle et a un impact social réel» a expliqué M. Dieye.





Tous les différents orateurs, le représentant du Maire de Touba, le Président du Conseil départemental, ont magnifié le rôle prépondérant que le Docteur Amadou Ndiaye a joué dans la ville sainte en matière d’assistance sociale et médicale.





Dans son allocution, le Ministre de l’Artisanat a remercié vivement sa collègue du gouvernement qui a accepté de présider avec lui le forum économique organisé par ACCES Touba.





Pape Amadou NDIAYE a par la même occasion annoncé la création de «FRA pour tous» en collaboration avec le Ministère du Commerce afin de permettre aux femmes de Touba d’avoir leur «FRA» pour exporter leurs produits.





Auparavant, Madame Victorine Anquédiche Ndeye Ministre de la Microfinance et de l’Economie solidaire avait déjà félicité les femmes de Touba avant de s’engager à les accompagner.





Au cours de la cérémonie, la présidente Mame Bossou Sek a reçu au nom de ACCES, le Prix de Meilleur Groupement décerné par La DER, pour avoir atteint un crédit de 1 milliard de FCFA avec le meilleur taux de remboursement (80%)