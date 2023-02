Avec 113 détenus politiques au Sénégal : "La place des patriotes est en prison", selon GMS

Selon le parlementaire Guy Marius Sagna, au Sénégal, 113 détenus politiques sont actuellement jetés en prison par Macky Sall. Ils sont "69 à Diourbel, 41 à Rebeuss, un au camp pénal et deux au commissariat central". Ce qui pousse l'activiste à dire que "dans un Sénégal néocolonial, la place des patriotes est en prison".