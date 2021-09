Babacar Diouf, analyste politique : « Wade ne peut pas être la remorque de Sonko»

Babacar Diouf, Analyste politque

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) ne pouvait accepter d’être la remorque d’un autre leader, selon le journaliste analyste politique, Babacar Diouf. Il s’est exprimé sur Walfadjri, ce vendredi 10 septembre.





« Nous sommes dans une logique politique parfaite qui prédit des combats à venir. Les échéances les plus proches sont les élections locales de 2022 et beaucoup de calculs sont en train de se faire », a-t-il expliqué.