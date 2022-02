[Profil] Babacar Gueye, 1er Président du Conseil Départemental de Keur-Massar: Un «puriste» aux commandes !

Babacar Gueye, Président du Conseil Départemental de Keur Massar

L’histoire retiendra qu’il est le 1er président du Conseil Département de Keur-Massar. Pr Babacar Guèye marque son nom d’une encre indélébile dans les annales de l’histoire politique du département de Keur-Massar. Ce « puriste », désigné tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi, fait la fierté de son guide religieux et mentor, Serigne Moustapha Sy, pour ne pas le nommer. Il a gagné haut la main, à la puissance X, le Conseil départemental de Keur-Massar devançant de loin sans tambours ni trompettes, des responsables politiques aguerris de Benno Bokk Yakaar dans cette localité.

« Nouveau département, nouveau départ », tel est le programme, dont les chantiers attendent ce mathématicien qui compte réduire les inégalités des populations Massaroises.

Enseignant de formation et de carrière, Professeur Gueye est un passionné des Mathématiques. Polygame âgé de 51 ans, Babacar Guèye est le président du Conseil départemental du tout nouveau département de Keur-Massar. Il est né à Pikine où il a fait ses humanités entre l'école 17 et le lycée Seydina Limamoulaye. Un lycée d'excellence où il décroche son baccalauréat en série D, avant de filer tout droit vers l’École Normale Supérieure en 1995. Après deux années de formation, il décroche le fameux titre de professeur de Mathématiques avant d'être recruté dans la fonction publique en 2000.

Au-delà de ses activités professionnelles, il s’est toujours impliqué dans les mouvements associatifs. Il a été président de l’Asc Disso de Yeumbeul et a pendant longtemps milité dans les associations de jeunes », renseigne une de ses connaissances.

Au plan politique, il émarge au Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) fondé en 1998 par Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy. Il a été candidat titulaire du Pur dans le département de Pikine lors des Législatives de 2017. Avec l’érection de Keur-Massar en département, le Pur l’a propulsé au poste de secrétaire général de la fédération départementale.

Après la création de la coalition Yewwi Askan wi (YAW), les responsables départementaux des partis membres de la coalition l’ont désigné pour être le coordonnateur départemental.

«Toutefois, le travail a continué, jusqu’à ce que lors des investitures, je suis devenu le candidat du conseil départemental de Keur Massar. Et le soir du 23 janvier 2022, j’ai été élu et nous rendons grâce à Dieu. Nous remercions notre guide, président du parti PUR, Serigne Moustapha Sy, de m’avoir choisi comme candidat à la candidature de Yaw, puisque les autres partis avaient des candidats, mais lui il m’a choisi », déclare M Gueye.

L’erreur de calcul des politiciens d’alors…. La stratégie gagnante

Ce n’est ni avec X ou Y, ni avec des connus et des inconnues, que la tête de liste de Yaw a gagné le conseil département de Keur-Massar. Pr Babacar Guèye a bien analysé les forces et faiblesses de la géopolitique d’antan et en a tiré une théorie propre à celle de Yewwi Askan Wi.

« C’est la population qui a décidé, qui a voulu le changement. Le terrain était favorable, nous avons exploité cela. Maintenant la coalition est venue au bon moment… Ils ont commis beaucoup d’erreurs, ils n’ont pas satisfait aux revendications des populations. Les populations ne se retrouvaient plus dans leur gestion et nous, nous avons exploité ça en tenant un langage, un discours cohérent pour leur montrer que ce régime là, n’est pas là pour vous satisfaire, elles nous ont écouté et ont voté pour nous », révèle-t-il.

Un nouveau départ pour Keur-Massar…

Le nouvel élu est bien conscient des attentes des populations de ce nouveau département sans infrastructures, en chantier, où tout est à construire. « Nos défis sont énormes, ils sont multiples, ils sont à la fois sécuritaires, sanitaires, environnementaux, éducatifs, culturelles, scientifiques et techniques mêmes », liste Pr Gueye. Néanmoins, rassure-t-il, « nous avons un programme, que nous avons présenté aux populations, pour essayer de relever ces défis-là, avec toutes les populations de Keur-Massar. Nous avons un nouveau département où il n’y a rien pour le moment, moi-même mon programme est intitulé, Keur-Massar, « ‘’nouveau département, nouveau départ’’ ».

"Certes, il y a des chantiers, oui, mais vous savez, c’est un département qui regroupe des communes mais ces communes appartenaient à la ville de Pikine. Mais, il faut dire qu’à part certaines communes comme celle de Yeumbeul Sud, où le maire Bara Gaye que je félicite, j’encourage aussi, on peut dire que c’est vraiment un bilan positif. Il a vraiment fait beaucoup de réalisations".

De ce point de vue, "il a un bilan positif, il y a des réalisations que nous avons trouvées à Yeumbeul. Mais sinon dans d’autres communes, tout était géré par le pouvoir, par Benno Bokk Yakaar. Sauf les réalisations de l’Etat, à part les réalisations de l’Etat. (…) C’est la raison pour laquelle dans certaines localités, les maires se proclament auteurs de ces réalisations, alors qu’en réalité, c’est l’Etat. C’est le cas du Proged 1 et 2 qui sont de l’Etat", informe le nouvel élu.

Travailler avec l’Etat, malgré une autonomie financière…

Pr Gueye est conscient que : Travailler avec l’Etat dont le conseil départemental est une entité, est plus que nécessaire voire une obligation des élus de Yewwi Askan Wi. « Comment une collectivité locale peut travailler sans l’Etat, car c’est un démembrement de l’Etat ? », s’interroge-t-il. « Nous avons des compétences qui nous sont attribuées et des compétences qui sont spécifiques à l’Etat. Nous sommes capables de faire la différence », a martelé le président du conseil départemental. Ce dernier souligne que, de ce point de vue, il n’y a pas de problèmes. « Une collectivité locale n’est pas une entité autonome. Tous les actes des collectivités sont contrôlés par les sous-préfets et les préfets, c’est ce qu’on appelle le contrôle de légalité. Bien que nous ayons une autonomie financière, il y a également un contrôle », nous explique-t-il.

