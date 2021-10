Bamba Fall désigné ? Yewwi Askan Wi Médina dément et annonce...

Yewwi Aksan Wi Medina dément la candidature de Bamba Fall

Nos confrères du quotidien Les Échos ont donné l'information selon laquelle, le maire sortant, Bamba Fall, a été désigné coordonnateur et candidat à la candidature de la grande coalition Yewwi Askan Wi (YAW) pour la mairie de Médina.





Une information démentie par la coalition via un communiqué parvenu à Seneweb qui informe qu' à ce jour, aucun comité électoral n'a été installé et supervisé par les instances de la coalition au niveau du département et qu'aucun candidat n'a été désigné pour les élections territoriales de janvier 2022.