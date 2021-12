Bambey : Mor Ngom fait arrêter une émission radio à laquelle est invité un candidat de Yewwi Askan Wi

Mor Ngom fait arrêter une émission radio

D’après le journal Rewmi Quotidien, la radio « Gox Bi » Fm depuis Bambey n’émet plus, et pour cause, tout le personnel a vidé la station suite à un incident.





En effet, tout est parti d’une émission supposée avoir enfreint la loi.





Samedi aux environs de 20 heures, alors qu'un candidat de la coalition Yewwi Askan Wi était l'invité de l’émission « Sounou locales », un groupe de personnes est venu exiger l’arrêt des débats.





Face à la résistance de l’animateur et du technicien, un des hommes dépêchés sur les lieux est allé couper l’électricité.





Ces hommes diront être venus sur les instructions du promoteur de la radio : le ministre Mor Ngom.





Aussitôt chassés des lieux, Papa Momar Ngom choisira d’aller crier sa colère dans une radio voisine réputée, appartenant au député Aïda Mbodj.





Mais l’équipe a refusé de céder au diktat du leader politique apériste qui ne voulait nullement ouvrir ses micros à l’opposition.





Interrogé dans un autre média de la place, Mor Ngom a pourtant assumé son acte d’avoir envoyé son neveu pour faire arrêter l’émission politique qui selon lui ne correspondait pas aux normes édictées par le CNRA.