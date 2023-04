Barthélemy Dias au défilé du 4 avril : Abass Fall prend la défense du maire de Dakar

La veille de la célébration du 63e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, le pouvoir en place avait effectué un geste de rapprochement avec le reste de la classe politique sénégalaise. Des invitations avaient été envoyées à de nombreux leaders de l’opposition. Mais, cette initiative s’est heurtée à un niet collectif de ces derniers. Mais lors du défilé à la Place de la Nation, nombreux sont ceux qui étaient surpris de constater la présence du maire de Dakar, Barthélémy Dias provoquant, ainsi, une vague de réactions à charge sur le net contre le fils de Jean-Paul Dias.



Face à cette situation, le coordonateur de Pastef à Dakar, Abass Fall, a décidé de monter au créneau pour apporter son soutien à l’un des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. « Ceux qui ne te connaissent pas ne te connaissent pas. Tu étais là où tu devais être en tant que maire de Dakar. Si le défilé était programmé à Ziguinchor, le président Sonko allait être présent en tant que maire de Ziguinchor. Tu es l'allié le plus sûr sur qui nous pouvons compter », a-t-il écrit sur sa page Facebook.



Il ajoute : « A ces faux comptes qui opèrent pour Benno, ne vous fatiguez pas. Vous ne réussirez jamais à nous diviser. A mes frères et sœurs de Yewwi Askan Wi, ne vous laissez pas distraire par ces détails. »



Abass Fall de conclure : « Il n'y a qu'un seul combat qui tienne : celui de faire partir Macky Sall et ses affidés. Concentrons nous sur cela. #GatsaGatsa rek ! »