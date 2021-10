Barthélemy Dias coupe court à la rumeur : ‘’Un mensonge peut faire le tour de la terre, le temps que la vérité mette ses chaussures’’

La réplique de Barthélemy Dias sur sa page facebook

La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre. Annoncée par des chaînes de radio et les réseaux sociaux, la rumeur sur la démission de Barthélemy Dias de Yewwi Askan Wi s’est vite dégonflée comme un ballon de baudruche.





En effet, le maire de Mermoz Sacré-Cœur a coupé court à la rumeur, sur sa page Facebook, en servant une citation de Mark Twain : «Un mensonge peut faire le tour de la terre, le temps que la vérité mette ses chaussures.»





Barthélemy Dias a également publié une autre photo sur laquelle on peut lire : «Choisir avec qui parler, c’est important. Comprendre avec qui garder le silence l’est encore plus.»





En guise de conclusion et pour tirer un terme définitif sur cette rumeur, Barth’ «persiste et signe» qu’il est et reste candidat de Yewwi Askan Wi à la mairie de Dakar.





«Je confirme, persiste et signe que je suis initiateur et membre de la coalition Yewwi Askan Wi. Je confirme mon investiture à la candidature de la mairie de Dakar, par la coalition Yewwi Askan Wi», martèle-t-il.

Pour rappel, la forclusion de la candidature de la mairesse sortante, Soham El Wardini, dans la coalition Yewwi Askan Wi, a fini d’installer le malaise dans la coalition Taxawu Dakar. Barthélemy Dias, investi par Yewwi Askan Wi, bénéficie de l’appui d’une partie de Taxawu Dakar, au moment où l’autre partie vote El Wardini.