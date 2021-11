[Vidéo] Barthélemy Dias: "J'irai au tribunal le 1er décembre prochain, car..."

Après le renvoi de son procès en appel initialement prévu le 10 novembre dernier, Barthélemy Dias avait scandé qu'il n'allait plus comparaître au Tribunal sur l'affaire relative au meurtre de Ndiaga Diouf.

Mais, lors d'une émission sur la Tfm, mercredi soir, il a complètement changé d'avis.



"Si je ne vais pas au procès le 1er décembre, il se peut qu'il y ait des tensions. Donc, j'irai répondre à la justice, parce que je ne suis pas un fauteur de troubles", a t-il déclaré.

Non sans ajouter qu'il y ira avec ses enfants.



Toutefois, le maire de Mermoz-Sacré-Cœur dit être convaincu qu'il ne sera pas jugé à cette date retenue pour l'audience.



"Le procès n'aura pas lieu le 1er décembre, car ils ne veulent pas me juger, ils ont d'autres intentions" a t-il fait savoir.