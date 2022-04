Barthélémy Dias va chambouler la radio municipale de dakar, un processus de recrutement lancé...

Le nouveau maire de Dakar imprime de plus en plus sa marque. Après avoir presque changé tous les Directeurs qu'il avait trouvés sur place, il fait, désormais, focus sur un chantier stratégique : la communication de la Ville de Dakar.



D’après le quotidien Les Échos qui donne l'information, Barthélémy Dias est engagé dans le montage d'une unité de production. Les techniciens, issus pour l'essentiel des chaînes de télévision de la place, sont en train d'être recrutés.



En effet, il a en ligne de mire de transformer la Radio municipale de Dakar (RMD). Barthélémy Dias, qui pourrait en faire un grand groupe avec une télé et d'autres supports, réfléchit même à une nouvelle dénomination.