Bassirou Diomaye Faye sous mandat de dépôt : Le Syndicat des agents des impôts et des domaines annonce une série de grèves

Après une forte mobilisation lors de leur assemblée générale extraordinaire, qui s'est tenue ce mardi au bloc fiscal, le Bureau Exécutif National du Syndicat des agents des impôts et des domaines (SAID) annonce le dépôt d'un préavis de grève et le port de brassards rouges le mercredi 19 et le jeudi 20 avril 2023.





"Le bureau salue l'engagement et la détermination dont ont fait montre les collègues de par leur présence et leurs prises de parole apportant soutien et réconfort au bureau exécutif. Ainsi les résolutions ci-après ont été adoptées à l'unanimité", lit-on dans un communiqué du SAID.





Des journées de présence passive sont prévues le 28 avril et le 2 mai, ainsi qu'une grève totale les 22, 23, 24 mai et les 14, 15, 16 juin 2023.





Ce mouvement d'humeur intervient alors que Bassirou Diomaye Faye, membre de PASTEF et Inspecteur des Impôts, a été placé sous mandat de dépôt ce mardi.