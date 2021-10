Bataille rangée : Un candidat à la mairie de Biscuiterie déféré

Le Président du mouvement ‘’Jot Sa Walleu’’, candidat à la mairie de Ouagou Niayes Biscuiterie a été arrêté ce dimanche à la suite d’une rixe et déféré ce matin au parquet. Macoumba Diagne a été arrêté ainsi que d’autres jeunes de son entourage par le commissariat d’arrondissement des HLM. Devant les locaux ce lundi, les familles et sympathisants étaient venus porter main forte aux camarades retenus toute la nuit et dénoncer ce qu’ils appellent une forfaiture. Selon Bouba Laye, responsable des jeunes du mouvement, les faits se sont déroulés alors que les mis en cause étaient en train de nettoyer dans le cadre de leurs activités citoyennes, le garage de Guédiawaye qui se trouve dans le quartier.



Frustrés par le fait de devoir se déplacer, des individus sont venus s’en prendre à eux et une bataille rangée s’en est suivie. Des arrestations ont été notées au niveau des deux camps. Seulement, les jeunes soupçonnent une main extérieure qui aurait poussé des personnes non identifiées à infiltrer le groupe et provoquer une bagarre. « L’objectif n’était pas de créer des bagarres dans notre localité. Le mouvement est né pour contribuer au développement parce que regroupant des citoyens qui ne sont intéressés que par ce qui va conduire leur localité en avant. Nous travaillons autour d’un slogan "Agir et faire agir", c’est d’ailleurs dans ce sillage que nous avons pris la décision ce samedi de nettoyer le garage Guédiawaye des HLM et les alentours », a notifié le responsable des jeunes.



Il précise que la Mairie a été informée et a sommé les usagers de déguerpir pour que le travail puisse se faire suivant les normes requises. « Nous avons aussi notifié l’événement à la police face à la volonté de la population d’assurer la propreté des lieux ».