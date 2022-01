Baye Mbaye Niasse L’allié actif de Serigne Mboup

Baye Mbaye Niasse membre actif de la coalition « And/Nawlé And/Liguey » du président Serigne Mboup. Depuis quelques mois, ce membre de Pastef sillonne avec le candidat Serigne Mboup pour une victoire le soir du 23 janvier 2022. Spécialiste en agriculture, jeune dynamique dans le mouvement associatif Kaolack, Serigne Mboup tient en Baye Mbaye Niasse un jeune pétri d’avenir sur le plan politique, un allié actif et sûr.





Un patriote aux côtés de Serigne Mboup. Baye Mbaye Niasse, membre du parti Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) depuis 2019, Baye Mbaye Niasse travaille pour la victoire de la coalition « And Nawlé And Liguey ». Engagé pour la victoire de Serigne Mboup le 23 janvier 2022, Baye Mbaye Niasse l’est. Il porte le projet de la tête de liste de la coalition « And/Nawlé And/Liguey ». Depuis qu’il est investie sur cette liste, Baye Mbaye Niasse s’affiche tous les jours aux côtés du président Serigne Mboup.





Un engagement pour le développement de la commune de Kaolack. Si le petit-fils de Cheikh Ibrahima Niasse a rejoint la coalition dirigée par le Pdg de Ccbm, c’est parce qu’il estime que le candidat Serigne Mboup, un pur produit du « daraa » fera la différence. « Il a relevé le défi des Ndongos daraa. C’est une fierté pour nous qui sommes issus du daara », a déclaré Baye Mbaye Niasse. Depuis quelques années, Baye Mbaye Niasse travaillait à être candidat à la mairie de Kaolack. Il avait déjà décliné son programme.





Toutefois, au fil des discussions avec le président Serigne Mboup, ils ont eu une concordance de vue. « Son programme est ambitieux. Sa candidature est unique, parce qu’il a un cursus extraordinaire. C’est un manager et il a mené des actions concrètes », magnifie M. Niasse. Dans le programme de Serigne Mboup, dit-il, les femmes et les jeunes seront pris en compte. Dans une ville comme Kaolack, la plupart des jeunes sont des conducteurs de motos Jakarta. C’est pourquoi Serigne Mboup compte accompagner plus de 20 000 Jakartamen à Kaolack.





Pour chaque conducteur de moto, le président de la coalition « And Nawlé And Liguey prend la totalité de l’abonnement qui est à 7000 FCFA. Une somme de 140 millions de F Cfa sera investie dans ce programme. Il va embellir tous les « arrêts Jakarta » en y construisant des magasins avec des pièces de rechanges, des restaurants, qui leur permettront de faire du commerce. Tous les arrêts seront sponsorisés avec des panneaux publicitaires, a annoncé Baye Mbaye Niasse. Malick Niasse avance que Baye Mbaye Niass est un jeune engagé pour le développement de la région de Kaolack.





« Il est digne, aime cultiver, faire du maraichage. On a vécu plus de 20 ans, il est passionné de la politique et sait se défendre avec des arguments clairs », dit-il. Malick Niasse raconte une anecdote qu’un jour l’ancien Président Abdoulaye Wade a reçu Baye Mbaye Niasse au palais de la République. Mais sa première réaction était d’exposer à l’ancien Président Wade les préoccupations de la région de Kaolack. Cela prouve, d’après Malick Niasse, l’attachement de Baye Mbaye Niasse à Kaolack.





L’agriculture sa spécialité





Technicien agricole, Baye Mbaye Niasse est membre de la coopérative de Ngane. Il a reçu son attestation de technicien agricole au Maroc, dans la région de Manas. Ainsi, il a aussi obtenu le même diplôme en Egypte dans la zone Nord à la frontière avec Israël. Il est le président du mouvement M2S (la solution par la sagesse), acteur de la première alternance démocratique auprès de l’ancien maire de Kaolack Khalifa Niasse.





Il a été secrétaire général communal des jeunes de l’AFP et responsable des jeunes de ce parti, section Médina Baye. En 2017-2018, il a obtenu son diplôme en agriculture système intégré au centre de formation de Songhaï au Bénin. Baye Mbaye Niasse a très tôt fréquenté la daara de Cheikh El Hadji Abdoulaye Ibrahima Niasse Al Khalif à l’âge de cinq ans jusqu’en 1996. En plus de la mémorisation du Coran, il a un diplôme en langue arabe et jurisprudence islamique en Moyen Orient à l’université de Qatar. En 2001, il a obtenu son baccalauréat à l’Institut Africain Américaine de Cheikh Imam Hassan Cissé.