Benno Bokk Yakaar sur le Pied de Guerre: la coalition annonce un rassemblement le 3 juin à la Place de la Nation pour défendre la République

Les leaders de Benno Bokk Yakaar sont préoccupés par la situation actuelle du pays. Cette coalition par la voix de Seydou Guèye met en garde contre les partisans de la violence et du chaos.





« Le Sénégal a construit, pas à pas, méthodiquement et méticuleusement, un modèle démocratique que nous devons préserver et sans cesse améliorer pour le léguer aux générations futures. Benno Bokk Yakaar, solidaire à toutes les forces vives de la Nation, fait ainsi sien de l’appel au Dialogue national du Chef de l'Etat, Son Excellence le Président Macky Sall", a souligné Seydou Guèye.





Pour ce dernier et ses camarades, le dialogue est la voie de la construction de la cohésion sociale et de l'approfondissement de la démocratie. Cette coalition rappelle, que l'actuel Chef de l'Etat a été un artisan du dialogue et du consensus depuis son accession à la magistrature suprême.





"Nous saluons sa démarche novatrice de bâtisseur de consensus pour que la démocratie ne soit pas uniquement un champ de confrontations », note Seydou Guèye.





La coalition rappelle que le dialogue national ne date pas d’aujourd’hui. Plusieurs dialogues ont été organisé au Sénégal sur les questions liées à l’éducation, à la santé…





« Citons, sans être exhaustif, les Assises de l'éducation nationale et les concertations sur l'enseignement supérieur, les concertations sur l'Acte 3 de la décentralisation, sur la santé, sur l'administration, sur la gestion du gaz et du pétrole, le référendum de 2016, en sus de la Conférence sociale et des deux éditions de la Journée du Dialogue national en 2016 et 2019 ", liste Seydou Guèye.





Selon ce dernier toutes ces concertations traduisent une option stratégique de gouvernance inclusive qui est un aspect essentiel de toute république démocratique comme la nôtre » a fait savoir Seydou Guèye ancien porte-parole chargé de la Coordination de la Communication de la Présidence de la République.





Les responsables de Benno Bok Yakar ont annoncé un rassemblement pour la république le 3 juin à la Place de la Nation. Le but, c'est de magnifier, défendre la République et de l'Etat de droit et la démocratie.





« Nous allons ainsi célébrer les principes de la République et porter encore plus haut la grandeur de la Nation sénégalaise, une et indivisible. Nous y appelons toutes les forces vives de la Nation, tous les républicains et démocrates du Sénégal. Ce rassemblement est donc celui de la République, celui de la Démocratie, celui du peuple sénégalais imbu des valeurs de solidarité et de paix, celui de la sécurité et de la stabilité », a laissé entendre l'ancien porte-parole chargé de la Coordination de la Communication de la Présidence de la République.





Les ténors de Benno Bokk Yakaar n’ont pas manqué de réaffirmer leur attachement sans réserve à leur coalition et à leur leader, le Président Macky Sall. Ils ont fustigé la violence notée depuis un certain temps au Sénégal, qui est selon eux, l'œuvre : « des groupuscules extrémistes violents qui tentent de semer le trouble, de saper l'unité nationale, de violer les règles démocratiques et de remettre en cause nos acquis socio-économiques. Nous réitérons notre soutien indéfectible à l'Etat du Sénégal dans ses missions régaliennes de défense des institutions de la République et les règles démocratiques », réaffirment les leaders de Bby.