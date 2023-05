Benno bokk Yaakaar : L’heure des échappées solitaires

’Je souhaite au président Macky Sall qu’il refuse de toutes ses forces de céder aux sirènes, aux vociférations des gens qui sont autour de lui. Je l’invite à se ressaisir, parce qu’il n’a plus rien à prouver à qui que ce soit. L’honneur du Sénégal, c’est d’aider son président à sortir en marchant sur le tapis rouge qu’on lui déroule’’. Ces mots de Cheikh Tidiane Gadio, allié du président Macky Sall, sont assez symptomatiques de la situation confuse au sein de Benno bokk Yaakaar.







Depuis sa formation en 2012 à maintenant, la coalition au pouvoir a pu maintenir une dynamique autour de Macky Sall. Cependant, la présidentielle de 2024 reste une épreuve difficile à surmonter, voire une aventure périlleuse pour la coalition. En effet, la position de ‘’ni oui ni non’’ de Macky Sall rend le jeu illisible pour les alliés. Pendant ce temps, l’Apr occupe le terrain pour prêcher la troisième candidature, alors que les autres partis sont dans l’expectative.





Ainsi, de plus en plus, certains leaders ou responsables de partis sont tentés par ce que l’Afp appelle une ‘’échappé solitaire’’. C’est le cas de Gadio qui vient ainsi dresser une barrière contre une troisième candidature de Macky Sall. « Dans mon esprit, c’était que le président Macky Sall allait conclure son deuxième et dernier mandat en 2024 et qu’il allait avoir la plus belle des sorties de tous les chefs d’État sénégalais ».





Au sein de l’Afp, à défaut de voir le parti prendre position, Alioune Sarr, l’ancien ministre, a décidé de faire cavalier seul. Après avoir déclaré sa candidature, il a été investi à Kaffrine le 13 mai dernier par la Convergence pour une Alternative Progressiste en 2024 (CAP2024). Les menaces de sanction de la part de Moustapha Niass n’y ont rien fait.





Responsable au Parti socialiste et aujourd’hui en conflit larvé avec Aminata Mbengue Ndiaye, Serigne Mbaye Thiam aussi se positionne. Profitant du meeting de Diass organisé par Cheikh Diouf, il a regretté la léthargie notée dans le parti. « Les militants ont des doutes sur le parti socialiste. Ils estiment que le parti devrait avoir une meilleure posture. On est dans une situation de morosité, de doute au niveau des militants ».





En fin socialiste, Serigne Mbaye Thiam réitère son encrage à Benno bokk Yaakaar, il loue le bilan de Macky Sall, mais il se positionne également avec cette opération nommée ‘’dundal PS’’ (faire vivre le PS). Invitant l’opposition à dialoguer avec le pouvoir, il a aussi invité le PS à dialoguer en son sein de façon sincère, mais aussi à « dialoguer avec les forces socialistes et les forces de gauche pour que (les) idéaux ne soient pas dissous ».