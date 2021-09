Benno en sursis à la Médina : La bataille entre Seydou Guèye et Cheikh Bâ fait rage

La coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) est au bord de l'implosion à la Médina. Ce, après l’investiture de Seydou Guèye par l’assemblée générale de l’APR au niveau local.



D’après Le Quotidien, le parti présidentiel à la Médina a investi par acclamation le porte-parole de l’APR, en se fondant sur sa qualité de «candidat naturel».



Au lendemain de l’investiture de Seydou Guè­ye, une conférence de presse de la Cellule d’appui pour le triomphe du Benno (CATB) présidée par Cheikh Ahmed Tidiane Bâ est annoncée pour le jeudi 16 septembre.



Et ce sont les conseillers municipaux de Médina, plus connus sous le nom de "Élus de valeurs et de principes", qui comptent soutenir la candidature du Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).