Benno Kaffrine : Wilane et le PS claquent la porte

Le PS ne fait plus partie de la coalition Benno Bokk Yakaar à Kaffrine. L’annonce est faite par Abdoulaye Wilane, le président du Conseil départemental de la localité et porte-parole des Socialistes. «L’APR a fini de nous prouver qu’elle ne respecte pas ses alliés et semble décidée à persister dans sa stratégie qui consiste à tenter de les duper», fustige Wilane, en marge de la Korité, dans des propos repris par Les Échos.



Le responsable socialiste d’ajouter : «Après avoir discuté avec qui de droit, je vous annonce que le Parti socialiste a décidé de se retirer de la coalition Benno Bokk Yakaar à Kaffrine et ce jusqu’à ce qu’on voie autre chose que ce qui nous est proposé. Mais ce qui est sûr c’est que tant qu’il n’y a pas de discussions, le Parti socialiste restera en dehors de la coalition Benno Bokk Yakaar.»



Au sujet de la position du PS en vue de la présidentielle de 2024, Abdoulaye Wilane défend le statuquo. Il dit : «Même s’il est peut-être tôt de se prononcer, je pense que chacun peut travailler de son côté et on verra si nous devons y aller ensemble. Mais ce qui est sûr, c’est que jusque-là, le Parti socialiste n’a pas encore décidé s’il aura un candidat ou s’il devra soutenir le candidat de Benno Bokk Yakaar.»