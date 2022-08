Benno remporte le département de Kanel avec 43 332 voix (87%)

Les résultats provisoires de la commission départementale de recensement des votes, consacre la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar avec 43 332 voix soit un taux de 87% des suffrages valablement exprimés. Sur les 114 445 inscrits que compte le département où on décompte un nombre de votants de 50 336 électeurs, il y a eu 401 bulletins nuls et à l’arrivée le nombre de suffrages valablement exprimés est de 49 935 voix. Parmi lesquelles, la coalition Bokk Gis-Gis Ligueey a obtenu 910 voix, la coalition Naataangue Askan Wi : 504 voix, la coalition Alternative pour une assemblée de rupture/Aar Sénégal : 1499 voix, la coalition Benno Bokk Yakaar : 43 332 voix, la coalition les Serviteurs /MPR : 104 voix, la grande coalition Wallu Sénégal : 2755 voix et la coalition Yewwi Askan Wi : 632 voix.